Королева Елизавета готова лишить своего внука Гарри титула принца

Королева Елизавета готова лишить внука Гарри титулов (Коллаж РБК-Украина)

В королевском дворце возмущены поведением принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета может лишить титула принца своего внука Гарри. Как сообщают инсайдеры из королевского дворца, 94-летняя королева искренне возмущена поведением своего внука и его супруги Меган Маркл.

Как отмечает издание Life & Style со ссылкой на источники из окружения Елизаветы II, принц Гарри и Меган Маркл нарушают условия соглашения, которое с таким большим трудом было достигнуто в королевской семье.

Несмотря на то, что супруги сложили с себя все королевские полномочия и переехали жить в США, титулы они сохранили. Им запретили использовать статус "королевское величество" и королева оставила за собой право пересмотреть через 12 месяцев условия соглашения с внуком и его супругой.

Принц Гарри и Меган Маркл пообещали не использовать свое положение и королевскую семью в коммерческих целях, но при этом они постоянно подчеркивают свою принадлежность к королевскому дворцу.

"Гарри нарушил практически все предписанные ему правила… Он испытывал терпение королевы с того момента, как ступил на американскую землю. Теперь она в ярости и заставит Гарри заплатить самую высокую цену — лишит его титула принца", - сообщил источник в королевском дворце.

Речь идет о многомиллионной сделке с компанией Netflix на создание фильмов и сериалов, а также контракт с агентством Harry Walker Agency на лекции со знаменитостями. Оба контракта противоречат договоренностями с королевской семьей и порочат репутацию монархов.

Кроме того, появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл надумали снять документальное телешоу о своей жизни. Сассексы эту информацию пока не подтверждают.

"Все любят слонов и вдохновляющие истории. Но, честно говоря, это никогда не принесет больших денег. А вот кадры домашних видео Гарри и Меган, покидающих королевскую семью – вот это шоу на 200 миллионов!" – считают голливудские эксперты.

Американские политики-республиканцы призвали королеву Елизавету лишить титула своего внука, так как они недовольны вмешательством пары в выборы президента. И это дополнительно создало давление на королевскую семью, которая всегда придерживалась политического нейтралитета.

Как утверждают историки, лишить титула принца будет очень сложно, так как Гарри им стал от рождения. А вот титулы герцога и герцогини Сассекских забрать можно. Однако это вызовет большой резонанс в прессе и на данный момент королева серьезно рассматривает все варианты.

Напомним, ранее мы писали о том, что королева Елизавета готовится передать корону.

А также рассказывали о том, что появились фотографии дома, в котором живут Меган Маркл и принц Гарри.