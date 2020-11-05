Королева Єлизавета готова позбавити свого онука Гаррі титулу принца

Королева Єлизавета готова позбавити онука Гаррі титулів (Колаж РБК-Україна)

У королівському палаці обурені поведінкою принца Гаррі і Меган Маркл

Королева Єлизавета може позбавити титулу принца свого онука Гаррі. Як повідомляють інсайдери з королівського палацу, 94-річна королева щиро обурена поведінкою свого онука і його дружини Меган Маркл.

Як зазначає видання Life & Style з посиланням на джерела з оточення Єлизавети II, принц Гаррі та Меган Маркл порушують умови угоди, яку з таким трудом було досягнуто в королівській родині.

Попри на те, що подружжя склали з себе всі королівські повноваження і переїхали жити в США, титули вони зберегли. Їм заборонили використовувати статус "королівська величність" і королева залишила за собою право переглянути через 12 місяців умови угоди з онуком і його дружиною.

Принц Гаррі та Меган Маркл пообіцяли не використовувати своє становище і королівську сім'ю в комерційних цілях, але при цьому вони постійно підкреслюють свою приналежність до королівського палацу.

"Гаррі порушив практично всі запропоновані йому правила... Він випробовував терпіння королеви з того моменту, як ступив на американську землю. Тепер вона в люті й змусить Гаррі заплатити найвищу ціну — позбавить його титулу принца", - повідомило джерело в королівському палаці.

Мова йде про багатомільйонну угоду з компанією Netflix на створення фільмів і серіалів, а також контракт з агентством Harry Walker Agency на лекції зі знаменитостями. Обидва контракти суперечать домовленостями з королівською родиною і порочать репутацію монархів.

Крім того, з'явилася інформація про те, що принц Гаррі та Меган Маркл надумали зняти документальне телешоу про своє життя. Сасекси цю інформацію поки не підтверджують.

"Всі люблять слонів і надихаючі історії. Але, чесно кажучи, це ніколи не принесе великих грошей. А ось кадри домашніх відео Гаррі та Меган, що залишають королівську сім'ю – ось це шоу на 200 мільйонів!" – вважають голлівудські експерти.

Американські політики-республіканці закликали королеву Єлизавету позбавити титулу свого онука, оскільки вони незадоволені втручанням пари у вибори президента. І це додатково створило тиск на королівську родину, яка завжди дотримувалася політичного нейтралітету.

Як стверджують історики, позбавити титулу принца буде дуже складно, через те, що Гаррі ним став від народження. А ось титули герцога і герцогині Сасекських можна забрати. Однак це викличе великий резонанс у пресі й на цей момент королева серйозно розглядає всі варіанти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що королева Єлизавета готується передати корону.

А також розповідали про те, що з'явилися фотографії будинку, в якому живуть Меган Маркл і принц Гаррі.