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"Короче", "шо", "кстаті": какие слова-суржики лучше не употреблять, так как будете выглядеть бессмысленно

Среда 20 ноября 2024 08:00
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"Короче", "шо", "кстаті": какие слова-суржики лучше не употреблять, так как будете выглядеть бессмысленно Какие слова-суржики нужно убрать из своей речи (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Использование украинского языка в своей речи - это не только передача мнения, но и способ самовыражения, отражающий нашу культуру и идентичность. Однако слова-суржики могут испортить впечатление о вас.

Какие слова-суржики нужно убрать из своего лексикона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.

"Поняв" или "пойняв" - вместо понял. Такие слова могут казаться грубыми и простоватыми.

"Вобщем" - вместо "загалом", "отож" - это заимствование из русского, которое снижает ваш уровень речи.

"Кстаті" - вместо "до речі". Это слово делает язык более "домашним", что может быть неуместным в формальных ситуациях. А это слово - суржик.

"Нє" – вместо "ні". Искажает язык, может вызвать впечатление несерьезного отношения.

"Шо" - вместо "що". Хотя это слово часто употребляется в разговорах, оно в формальном контексте будет выглядеть неуместным.

Еще варианты:

"Капець" - вместо "Дивовижно!" или "Жах!"

"Прикинь" - вместо "Уявляєш"

"Короче" - вместо "в общем"

"Всмислі" - вместо "тобто"

"Тіпа" - вместо "ніби"

"Воопше" - вместо "зовсім"

"Конєшно" - вместо "звісно"

"Блін" - вместо "трясця"

Следует помнить, что речь - подчеркивает нашу эрудированность, воспитанность и идентичность. Поэтому важно использовать правильные слова в любых разговорах и взаимоотношениях, чтобы производить на собеседника хорошее впечатление.

Раньше мы писали о том, почему слово "горбушка" - это суржик и какими словами его заменить.

А еще писали о том, когда в украинском языке можно использовать слова "що" и "шо".

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