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Чем кормят украинцев пляжные торговцы? Шокирующие подробности

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 19:37
Чем кормят украинцев пляжные торговцы? Шокирующие подробности
Пляжные торговцы обманывают отдыхающих украинцев (фото: коллаж РБК-Украина)

Торговцы на пляжах часто продают отдыхающим не свежую еду

Пляжные торговцы часто наживаются на украинцах, которые выбираются летом на море. Журналисты провели расследование и узнали подробности приготовления еды, которая реализовывается возле берега моря. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для того, чтобы узнать, как готовится еда, которая продается на пляжах Одессы, журналисты устроились работать продавцами. Так, они узнали, что в начале лета кукуруза, которую продают под видом свежей, по-настоящему была заморожена в прошлом году.

Такая же ситуация и с креветками, они преподносятся якобы как свежий продукт, но на самом деле могут быть далеко не свежими. Креветок варят и потом замораживают. При этом креветки даже не местные, а привезены с Херсона.

Продавцы также идут на различные уловки, чтобы заработать больше. Когда они насыпают креветки в стакан, то якобы случайно ставят в стакан свой палец и таким образом недосыпают товар.

Пляжные торговцы обманывают отдыхающих украинцев (видео: YouTube/ТСН)

Некоторые торговцы признаются, что продавали доверчивым отдыхающим испорченные продукты.

При этом в сюжете украинцам советуют покупать живых креветок и самим их варить. Но если вы все же покупаете готовые креветки, то внимательно присмотритесь к ним. Когда у креветки усики все целые остались, то это означает, что она свежая.

Кукурузу сырую эксперты советуют покупать закрытую, потому что, когда кукуруза открывается, то немного подсыхает. При покупке живых мидий важно обратить внимание, чтобы они были в воде. При этом покупать рапанов эксперты не советуют, поскольку из килограмма получится 100 грамм мяса.

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