Корм чи натуральна їжа: чим найкраще годувати домашніх тварин

Часто власники собак та котів не знають, чим краще годувати тварин, щоб вони почувались добре. Багато господарів рідко задумуються над раціоном своїх собак та годують їх їжею зі столу, що може суттєво зашкодити здоров’ю тварини.

Про це повідомила ветеринар, дієтолог та зоопсихолог Лідія Лободіна в Instagram .

Переваги корму

Зараз на ринку є сотні брендів корму. Тому важливо обрати якісний продукт з натуральним складом та високою засвоюваністю.

Корм - найпростіший, найзручніший та найшвидший спосіб годівлі улюбленця. Він збалансований за поживними речовинами.

Корм потрібно обрати відповідно до породи, віку, статі та особливих потреб тварини. Ветеринар радить завжди уважно читати етикетку зі складом. За нестачі певних речовин слід додавати вітамінно-мінеральні добавки.

Натуральний раціон

Натуральний раціон має бути ретельно збалансованим та орієнтованим на потреби улюбленця.

До переваг натурального раціону ветеринар віднесла:

Відомий точний склад раціону та походження продуктів;

Можливе різноманіття продуктів.

Однак, така їжа швидко псується, тому треба приділяти достатньо часу на приготування свіжої порції. До того ж до раціону обов‘язково потрібно додавати вітамінно-мінеральні добавки.

Змішаний раціон

Це поєднання годівлі кормом та натуральною їжею. Перевагою є різноманіття смаків та консистенції їжі.

Однак, до недоліків змішаного раціону відносять:

Потрібно балансувати раціон за поживними речовинами;

Згодом у тварини можливі зміни смакових вподобань, через що підібрати нові інгредієнти буде складніше.

Ветеринар каже, що немає кращого раціону, є правильно та індивідуально підібраний раціон, який відповідає усім потребам тварини.