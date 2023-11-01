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Користувачі iPhone зможуть встановлювати додатки не тільки через App Store (відео)

В iPhone можна буде завантажувати додатки не тільки з App Store (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Останнє оновлення iOS 17.1 розширило можливості iPhone, дозволяючи встановлювати програми зі сторонніх джерел, а не лише з офіційного магазину App Store. Тепер користувачі можуть передавати IPA-файли з комп'ютера Mac на свій iPhone за допомогою AirDrop.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відеоролик користувача iRobinPro у YouTube.

У відео продемонстровано процес встановлення програми з використанням даного методу. Декілька власників iPhone в соціальних мережах стверджують, що цей спосіб працює на пристроях з iOS 17 і пізнішими версіями.

Очевидно, це перший крок Apple до можливості встановлювати програми зі сторонніх джерел, аналогічно тому, як це давно доступно на пристроях Android.

Відомо, що компанія має відповідати європейському закону про цифрові ринки, починаючи з березня 2024 року. Цей закон вимагає, зокрема, зняти обмеження на встановлення додатків із сторонніх джерел.

Важливо відзначити, що ця зміна стосується лише країн Європейського Союзу, оскільки законодавча вимога почне діяти саме там. Проте, експерти вважають, що Apple, надавши таку можливість, поширить її по всьому світу, що підтверджує передачу програми через AirDrop.

Таким чином, незабаром користувачі пристроїв Apple отримають більше свободи у виборі та встановленні додатків, що зробить iPhone ще більш привабливим для тих, хто цінує гнучкість та можливість налаштування свого пристрою.

 

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