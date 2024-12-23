"Користі ніякої": чоловік Тоні Матвієнко пояснив, чому не вважає премії та нагороди важливими

Що каже Мірзоян

Зірка української сцени висловив думку щодо того, що премії та нагороди - це, звісно, непогано, але користі від них мало. Найголовніше для музиканта, на думку Арсена, - розуміти, чи хочуть люди бачити тебе на сцені чи ні.

"Люди на ринку щось роблять. Вони, звісно, молодці. У мене інша історія, інший ринок. Хтось пише пісні, дотримуючись форматів, за щось воює. За ТОПи, перші місця і так далі. Все це, звісно, цікаво. Статуетки, нагороди на музичних фестивалях. Але користі від них насправді ніякої. Буває, всі полиці в статуетках, а роботи немає. Тому, думаю, основне мірило - чи хочуть тебе чути люди. Якщо ти музикою живеш - то живеш нею всюди. Не женешся за шаблонами, призовими місцями, преміями", - говорить Мірзоян.

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Коментуючи власну творчість, зірка зазначає, що доволі складно визначити, чи він рок-музикант, чи поп-артист. А тому часто його називають "автором-виконавцем", оскільки він не підпадає під жодну номінацію.

"Зараз у мене багато виступів для військових. І концерт не триває годину. Співаю пів ночі, скільки завгодно годин. Буває, годин шість щось співаємо, можу борщу наварити, можу котлет насмажити між піснями. Можемо по позиціях поїздити. Коли я починав, мені Кадім Тарасов, режисер, сказав: "Мірозоян, роби все так, щоб тебе можна було поставити на полицю". А не виходить у мене. Не можна сказати, артист якого стилю я, рок-музикант, чи поп-музикант. Я не підпадаю під жодну номінацію, окрім як "автор виконавець", - ділиться чоловік Тоні Матвієнко.

Чому Арсен Мірзоян не вважає премії та нагороди важливими для артистів (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Нагадаємо: 46-річний виконавець має вірменське походження. Він - заслужений артист України, і це звання отримав у 2020 році. Також був учасником талант-шоу "Голос країни".

Перший альбом музиканта вийшов у 2011 році, другий - у 2013. У 2017 Мірзоян брав участь у Нацвідборі на "Євробачення". Пісню "Джеральдіна", з якою він вийшов на сцену, артист написав у співавторстві з французько-українським співаком Полем Манондізом, і цій композиції вдалося посісти третє місце у півфіналі.