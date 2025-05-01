Користь яєць для здоров’я: міфи та реальність

Чи можна їсти яйця щодня? Чи справді вони підвищують холестерин? Яйця десятиліттями оточені міфами щодо впливу на здоров’я. Натомість сучасні дослідження й дієтологи все частіше наголошують на користі цього продукту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler).

Розберімося, які цінні речовини містять курячі яйця, скільки їх споживати безпечно та які побоювання є застарілими.

Харчова цінність курячих яєць

Яйце – це майже ідеальний збалансований продукт. Одне середнє куряче яйце (приблизно 50 г) містить:

близько 6 г високоякісного білка;

корисні жири (переважно мононенасичені);

близько 70 ккал енергії.

Яйця багаті на вітаміни A, D, E, групи B (включно з B12 і рибофлавіном), а також мінерали – фосфор, селен, залізо, цинк.

Окремо варто згадати холін – важливу речовину для мозку і нервової системи (приблизно 150 мг у жовтку). Також жовток містить антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, корисні для зору.

Яйця – це концентрат поживних речовин при відносно низькій калорійності. Вони чудово підходять спортсменам, дітям і тим, хто стежить за здоровим харчуванням.

Яйця і холестерин: розвінчування міфу

Багатьох лякає холестерин у жовтку – близько 185–200 мг на одне яйце. У минулому вважалося, що це безпосередньо підвищує рівень “поганого” холестерину в крові.

Однак сучасні дослідження показують: харчовий холестерин із яєць не має суттєвого впливу на ЛПНЩ у більшості людей. Організм сам регулює вироблення холестерину печінкою.

Сучасні рекомендації дозволяють здоровим людям споживати до 7 яєць на тиждень без ризику для серця. Тобто 1 яйце на день – цілком безпечно.

У разі діабету або серцевих захворювань кількість жовтків варто обговорити з лікарем – зазвичай рекомендують обмежити їх до 3–4 на тиждень, або ж споживати переважно білки.

Факт: шкоди більше від бекону, на якому смажать яєчню, ніж від самого яйця. Варене яйце чи легкий омлет – цілком корисні страви.

Скільки яєць можна їсти на день?

Немає жорсткої універсальної норми – все залежить від вашого способу життя. Але більшість дієтологів погоджуються: 1 яйце на день – нормально для здорової людини.

American Heart Association у 2020 році офіційно включила одне яйце на день у здоровий раціон для людей без ризику серцевих хвороб.

Деякі активні люди або спортсмени споживають по 2–3 яйця щодня, і це також допустимо, якщо немає проблем із холестерином.

Втім, якщо споживати більш як 7 яєць на тиждень, варто контролювати рівень ЛПНЩ.

Рекомендована стратегія:

1 яйце на день або 2 через день;

при потребі зменшити жовтки – використовуйте 1 ціле яйце + додаткові білки;

білки – джерело протеїну без жиру і холестерину.

Інші корисні властивості яєць

Ситість: яйця знижують апетит і допомагають контролювати вагу.

яйця знижують апетит і допомагають контролювати вагу. Для м’язів: містять повний набір амінокислот.

містять повний набір амінокислот. Для кісток: джерело вітаміну D і фосфору.

джерело вітаміну D і фосфору. Для вагітних: холін сприяє розвитку мозку плоду.

холін сприяє розвитку мозку плоду. Для зору: лютеїн і зеаксантин знижують ризик катаракти.

Готуйте яйця правильно: варіть, готуйте пашот або омлет без пересмаження. Так ви збережете максимум вітамінів та уникнете утворення шкідливих речовин.

Коли варто обмежити яйця

Діабет і серцеві хвороби: порадьтесь із лікарем – можливо, до 3 жовтків на тиждень.

порадьтесь із лікарем – можливо, до 3 жовтків на тиждень. Алергія: одна з найпоширеніших у дітей.

одна з найпоширеніших у дітей. Сирі яйця: краще уникати через ризик сальмонели та дефіциту біотину (через авідин у білку).

Навіть спортсменам краще варити яйця, ніж пити сирими.

Висновок: включаємо яйця в раціон правильно

Яйця – суперпродукт, поживний, доступний, швидкий у приготуванні та універсальний в рецептах. Сучасна наука підтвердила: яйця не шкідливі, а корисні, якщо споживати їх помірно.

Сміливо додавайте яйця до раціону – особливо на сніданок. Це заряд енергії, ситості і здоров’я.

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