Корисно і смачно: нутриціолог назвала 10 страв для детокс-сніданків

Після сну організм потребує підтримки у вигляді надходження енергії із їжі. Саме тому сніданки мають бути поживними та корисними.

Про те, що найкраще їсти вранці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram .

Детокс-сніданки від нутриціолога

"Голод може мати гарні наслідки для тіла та клітин, а може бути стресовою межею. З 20.00 вечора до 7.00 ранку проходить 11 годин, під час яких тіло займається відновленням та ремонтом систем. Глюкозу виробляє тільки печінка і ту - на потреби мозку. На що налаштовані органи та системи вранці - це площина сніданку. І щоб добалансувати в тому числі ці стресові гормони, треба снідати", - пояснює експерт.

За її словами, солоні білкові або середньобілкові сніданки - це те, що регулює апетит протягом дня. Сніданок регулює гормони, рівень енергії, ситість та стрес.

"Перенесення основного прийому калорій на сніданок - просте рішення та прямий вплив на вгамування стресового кортизолу. Вранці ми маємо максимальну чутливість до інсуліну. Чим менше цукру ви їсте вранці, тим збалансованішим ви будете протягом усього дня", - каже Голобородько.

Вона наголошує, що цукор люди споживають не лише у чистому кристалічному вигляді, він також входить у склад білого хліба, мюслів, гранол, кукурудзяних пластівців, солодких бутербродів, печива з кавою, каш швидкого приготування, сухофруктів, меду. Це все не здорові варіанти сніданку.

Голобородько ділиться 10 стравами для детокс-сніданків.

Козяча жирна рікота з овечим йогуртом

"Я не прибічник молочних продуктів у раціоні дорослих. Якщо їсти кисломолочний сир - точно не в солодкому варіанті. Тут козяча жирна рікота з овечим йогуртом, оливковою олією, сіллю та чорним перцем", - каже нутриціолог.

Яйця із рідким жовтком

Голобородько радить на сніданок до яєць додавати хоча б кілька видів овочів і зелені.

Цілозернова каша

"Якщо вже каша - то цілозернова, високобілкова з порцією зелені. Також варто додати білкове насіння - гарбузове або конопляне. Серед каш найкраще вибирати амарант, кіноа, спельту", - каже нутриціолог.

Солодкі оладки

У страву замість борошна Голобородько радить додавати кокосову стружку, замість йогурту - банан. Також туди входять яйця.

Підсмажена цвітна капуста

Ніжно підсмажена цвітна капуста в яйці та борошняному клярі чудово підходить на сніданок.

Корисна каша

"Ще варіант каші - різаний овес, льон, веганські дріжджі, вакаме. Зверху посипте кунжутом та полийте оливковою олією", - радить нутриціолог.

Паста цукіні з морепродуктами

Салат із листя, шматочків манго, чері й кокосу, доповнений міксом морепродуктів - це чудовий варіант для здорового сніданку.

Смузі боул

Цей варіант смузі вже кілька років не покидає трендів. Він має три складники - смузі, ягоди і посипка. Голобородько радить додавати кокос, насіння, різні ягоди й веган протеїн.

Яйця із будь-яким доповненням

"Яйця щодня можна їсти, тож самі дивіться варіанти з чим їх поєднувати", - каже нутриціолог.

Оладки з цукіні

Ця страва дуже подібна до класичного варіанту, тільки тут в основі натерті цукіні. Такі оладки можна їсти у поєднанні з овочами чи легким салатом.

Варіанти детокс-сніданків (усі фото: t.me/anagoloborodko)