Полезно и вкусно: нутрициолог назвала 10 блюд для детокс-завтраков

После сна организм нуждается в поддержке в виде поступления энергии из пищи. Поэтому завтраки должны быть питательными и полезными.

О том, что лучше есть утром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Детокс-завтраки от нутрициолога

"Голод может иметь хорошие последствия для тела и клеток, а может быть стрессовой границей. С 20.00 вечера до 7.00 утра проходит 11 часов, во время которых тело занимается восстановлением и ремонтом систем. Глюкозу производит только печень и ту - на нужды мозга. На что настроенные органы и системы утром - это плоскость завтрака. И чтобы добалансировать в том числе эти стрессовые гормоны, нужно завтракать", - объясняет эксперт.

По ее словам, соленые белковые или среднебелковые завтраки - это то, что регулирует аппетит в течение дня. Завтрак регулирует гормоны, уровень энергии, сытость и стресс.

"Перенос основного приема калорий на завтрак - простое решение и прямое влияние на утоление стрессового кортизола. Утром мы имеем максимальную чувствительность к инсулину. Чем меньше сахара вы едите утром, тем сбалансированнее вы будете в течение всего дня", - говорит Голобородько.

Она отмечает, что сахар люди потребляют не только в чистом кристаллическом виде, он также входит в состав белого хлеба, мюслей, гранол, кукурузных хлопьев, сладких бутербродов, печенья с кофе, каш быстрого приготовления, сухофруктов, меда. Это все не полезные варианты завтрака.

Голобородько делится 10 блюдами для детокс-завтраков.

Козья жирная рикотта с овечьим йогуртом

"Я не сторонник молочных продуктов в рационе взрослых. Если есть кисломолочный сыр - точно не в сладком варианте. Здесь козья жирная рикотта с овечьим йогуртом, оливковым маслом, солью и черным перцем", - говорит нутрициолог.

Яйца с жидким желтком

Голобородко советует на завтрак к яйцам добавлять хотя бы несколько видов овощей и зелени.

Цельнозерновая каша

"Если уже каша - то цельнозерновая, высокобелковая с порцией зелени. Также стоит добавить белковые семена - тыквенные или конопляные. Среди каш лучше выбирать амарант, киноа, спельту", - говорит нутрициолог.

Сладкие оладьи

В блюдо вместо муки Голобородько советует добавлять кокосовую стружку, вместо йогурта - банан. Также туда входят яйца.

Поджаренная цветная капуста

Нежно поджаренная цветная капуста в яйце и мучном кляре отлично подходит на завтрак.

Полезная каша

"Еще вариант каши - резаный овес, лен, веганские дрожи, вакаме. Сверху посыпьте кунжутом и полейте оливковым маслом", - советует нутрициолог.

Паста цукини с морепродуктами

Салат из листьев, кусочков манго, черри и кокоса, дополненный миксом морепродуктов - это отличный вариант для здорового завтрака.

Смузи боул

Этот вариант смузи уже несколько лет не покидает тренды. Он имеет три составляющие - смузи, ягоды и посыпка. Голобородько советует добавлять кокос, семена, разные ягоды и веган протеин.

Яйца с любым дополнением

"Яйца каждый день можно есть, так что сами смотрите варианты с чем их сочетать", - говорит нутрициолог.

Оладьи из цукини

Это блюдо очень похоже на классический вариант, только здесь в основе натертые цукини. Такие оладьи можно есть в сочетании с овощами или легким салатом.

Варианты детокс-завтраков (все фото: t.me/anagoloborodko)