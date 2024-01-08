Корисний не тільки взимку: дієтологи розповіли про цілющі властивості популярного продукту

Яка калорійність

Мед має високу калорійність та енергетичну цінність, оскільки приблизно на 80% складається з цукру.

За даними Міністерства сільського господарства США, в одній столовій ложці меду міститься приблизно 64 калорії, 17 грамів вуглеводів і 17 грамів цукру.

Зокрема, в меді міститься кальцій, залізо, магній, калій, селен, вітамін С і фолієва кислота, але не містить жирів, білків, клітковини і холестерину.

Чого найбільше в меді

За словами дієтолога Майї Вадівелу, дослідження засвідчили, що в меді більше антиоксидантів, і він є кращим джерелом калію та деяких мінералів, ніж столовий цукор.

Також клінічний дієтолог Елізабет Політі розповіла, що мед кращий варіант для підсолоджування, оскільки він містить такі антиоксиданти, як фенольна кислота та флавоноїди. Однак вживати його слід у помірних кількостях.

До того ж вона зазначила, що мед може допомогти запобігти хворобам серця, оскільки він є джерелом антиоксидантів.

Професійний дієтолог з системи охорони здоров’я Університету Маямі Дієго Гарсон зазначив, що вживання близько двох столових ложок меду на день може знизити рівень поганого холестерину.

Темний чи світлий мед?

Експерти Національної ради з меду США заявили, що темніший мед має вищий вміст антиоксидантів, ніж світліший.

В меді є інгредієнти, які можуть боротися з певними мікробами і грибками.

Чим шкідливий

Існують можливі алергічні реакції. Зокрема, може виникнути алергія на мед та з'являться такі симптоми, як кропив’янка, свербіж або набряк. У важких випадках алергічна реакція може спричинити анафілаксію, небезпечну для життя алергічну реакцію, яка вимагає негайної медичної допомоги.

Він може бути небезпечним для дітей віком до одного року. Мед може містити спори бактерій, що викликають ботулізм, і ці спори можуть рости та виробляти токсини в кишківнику немовляти, що спричиняє серйозну хворобу.