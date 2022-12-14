Корисний сніданок. Готуємо бананові панкейки з вівсяними пластівцями

Бананові панкейки з вівсяними пластівцями

"Якщо ви любите повільні домашні сніданки, обов'язково спробуйте цей простий і корисний рецепт бананових панкейків. Подавайте їх із фруктами чи ягодами, доповнивши медом чи йогуртом", – описала рецепт дієтолог.

Складові

банани – 2 шт.

вівсяні пластівці – 90 г

яйце куряче – 1 шт.

кориця – 0,5 ч. л.

мед – 1 ч. л.

олія рослинна – за потребою

Покроковий рецепт приготування

Викладіть вівсяні пластівці в блендер і подрібніть. Додати шматочки банана, яйце і корицю. Збийте все до одержання однорідної суміші.

Розігрійте духовку до 220 градусів. Деко застеліть пергаментом.

Викладайте ложкою приготоване тісто на пергамент і запікайте панкейки до рум'яної скоринки.

Смачного!