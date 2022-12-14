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Корисний сніданок. Готуємо бананові панкейки з вівсяними пластівцями

Фото: Приготуйте бананові панкейки на сніданок (shuterstock.com)
Автор: Styler

Панкейки – це різновид оладок, які дуже пишні та смажаться без великої кількості олії. Вони можуть стати чудовим варіантом корисного сніданку для тих, хто піклується про фігуру.

Рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус на своїй Facebook-сторінці.

Бананові панкейки з вівсяними пластівцями

"Якщо ви любите повільні домашні сніданки, обов'язково спробуйте цей простий і корисний рецепт бананових панкейків. Подавайте їх із фруктами чи ягодами, доповнивши медом чи йогуртом", – описала рецепт дієтолог.

Складові

  • банани – 2 шт.
  • вівсяні пластівці – 90 г
  • яйце куряче – 1 шт.
  • кориця – 0,5 ч. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • олія рослинна – за потребою

Покроковий рецепт приготування

Викладіть вівсяні пластівці в блендер і подрібніть. Додати шматочки банана, яйце і корицю. Збийте все до одержання однорідної суміші.

Розігрійте духовку до 220 градусів. Деко застеліть пергаментом.

Викладайте ложкою приготоване тісто на пергамент і запікайте панкейки до рум'яної скоринки.

Смачного!

Нагадаємо, що дієтолог поділилася рецептом фантастичного паштету, який охоче їдять навіть діти.

Нещодавно ми ділилисяр ецептом торта, від якого не гладшають.

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