RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полезный завтрак. Готовим банановые панкейки с овсяными хлопьями

Фото: Приготовьте на завтрак банановые панкейки (shuterstock.com)
Автор: Styler

Панкейки - это разновидность оладьев, которые очень пышные и жарятся без большого количества масла. Они могут стать прекрасным вариантом полезного завтрака для тех, кто заботится о фигуре.

Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус на своей Facebook-странице.

Банановые панкейки с овсяными хлопьями

"Если вы любите неспешные домашние завтраки, обязательно попробуйте этот простой и полезный рецепт банановых панкейков. Подавайте их с фруктами или ягодами, дополнив медом или йогуртом", - описала рецепт диетолог.

Ингредиенты

  • бананы – 2 шт.
  • овсяные хлопья-90 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • корица-0,5 ч. л.
  • мед-1 ч. л.
  • масло растительное - по необходимости

Пошаговый рецепт приготовления

Выложите овсяные хлопья в блендер и измельчите.Добавьте кусочки банана, яйцо и корицу. Сбейте все до получения однородной смеси.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Противень застелите пергаментом.

Выкладывайте ложкой приготовленное тесто на пергамент и запекайте панкейки до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Напомним, что диетолог поделилась рецептом фантастического паштета, который охотно едят даже дети.

Недавно мы делились рецептом торта, от которого не толстеют.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт