Полезный завтрак. Готовим банановые панкейки с овсяными хлопьями

Панкейки - это разновидность оладьев, которые очень пышные и жарятся без большого количества масла. Они могут стать прекрасным вариантом полезного завтрака для тех, кто заботится о фигуре.
Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус на своей Facebook-странице.
"Если вы любите неспешные домашние завтраки, обязательно попробуйте этот простой и полезный рецепт банановых панкейков. Подавайте их с фруктами или ягодами, дополнив медом или йогуртом", - описала рецепт диетолог.
Выложите овсяные хлопья в блендер и измельчите.Добавьте кусочки банана, яйцо и корицу. Сбейте все до получения однородной смеси.
Разогрейте духовку до 220 градусов. Противень застелите пергаментом.
Выкладывайте ложкой приготовленное тесто на пергамент и запекайте панкейки до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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