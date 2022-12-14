ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Корисний сніданок. Готуємо бананові панкейки з вівсяними пластівцями

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 07:12
Корисний сніданок. Готуємо бананові панкейки з вівсяними пластівцями Фото: Приготуйте бананові панкейки на сніданок (shuterstock.com)
Автор: Styler

Панкейки – це різновид оладок, які дуже пишні та смажаться без великої кількості олії. Вони можуть стати чудовим варіантом корисного сніданку для тих, хто піклується про фігуру.

Рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус на своїй Facebook-сторінці.

Бананові панкейки з вівсяними пластівцями

"Якщо ви любите повільні домашні сніданки, обов'язково спробуйте цей простий і корисний рецепт бананових панкейків. Подавайте їх із фруктами чи ягодами, доповнивши медом чи йогуртом", – описала рецепт дієтолог.

Складові

  • банани – 2 шт.
  • вівсяні пластівці – 90 г
  • яйце куряче – 1 шт.
  • кориця – 0,5 ч. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • олія рослинна – за потребою

Покроковий рецепт приготування

Викладіть вівсяні пластівці в блендер і подрібніть. Додати шматочки банана, яйце і корицю. Збийте все до одержання однорідної суміші.

Розігрійте духовку до 220 градусів. Деко застеліть пергаментом.

Викладайте ложкою приготоване тісто на пергамент і запікайте панкейки до рум'яної скоринки.

Смачного!

Нагадаємо, що дієтолог поділилася рецептом фантастичного паштету, який охоче їдять навіть діти.

Нещодавно ми ділилисяр ецептом торта, від якого не гладшають.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт