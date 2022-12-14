Полезный завтрак. Готовим банановые панкейки с овсяными хлопьями

Панкейки - это разновидность оладьев, которые очень пышные и жарятся без большого количества масла. Они могут стать прекрасным вариантом полезного завтрака для тех, кто заботится о фигуре.

Рецептом поделилась диетолог Светлана Фус на своей Facebook-странице.

Банановые панкейки с овсяными хлопьями

"Если вы любите неспешные домашние завтраки, обязательно попробуйте этот простой и полезный рецепт банановых панкейков. Подавайте их с фруктами или ягодами, дополнив медом или йогуртом", - описала рецепт диетолог.

Ингредиенты

бананы – 2 шт.

овсяные хлопья-90 г

Яйцо куриное – 1 шт.

корица-0,5 ч. л.

мед-1 ч. л.

масло растительное - по необходимости

Пошаговый рецепт приготовления

Выложите овсяные хлопья в блендер и измельчите.Добавьте кусочки банана, яйцо и корицу. Сбейте все до получения однородной смеси.



Разогрейте духовку до 220 градусов. Противень застелите пергаментом.

Выкладывайте ложкой приготовленное тесто на пергамент и запекайте панкейки до румяной корочки.



Приятного аппетита!