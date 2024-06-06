Корисний для серця, травлення та зору: ось який овоч потрібно їсти всім

У серпні власники земельних ділянок будуть збирати урожай болгарського перцю. Такий овоч є не тільки основою для смачних страв, а й містить багато вітамінів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Кожен колір болгарського перцю визначає його стадію зрілості:
Перець посилює природну детоксикацію, а також забезпечує клітковину, залізо та фолієву кислоту для підтримки здоров’я кишківника та серцево-судинної системи.
Такий овоч містить велику кількість вітаміну С, який допомагає організму засвоювати негемове залізо. Цей тип заліза міститься в рослинних продуктах, таких як квасоля, сочевиця, листова зелень і цільні зерна.
Болгарський перець забезпечує 14% добової норми фолієвої кислоти, життєво важливої поживної речовини під час вагітності. Щоденна норма фолієвої кислоти збільшується ще на 50% для вагітних жінок, оскільки вона допомагає запобігти вродженим дефектам і зберігає здоров’я ненароджених дітей.
Перці, незалежно від кольору, є чудовим джерелом калію та вітаміну А.
Калій допомагає підтримувати ваше серце здоровим, знижуючи артеріальний тиск, і боротися зі здуттям живота, зменшуючи затримку води.
Середній червоний болгарський перець містить близько 234 мкг вітаміну А. Ця поживна речовина допомагає підтримувати здоров’я очей, зберігаючи зір на належному рівні. Вітамін А також необхідний для міцної імунної системи та здорової шкіри.
Виявилося, що червоний перець особливо ефективний у зниженні ризику серцево-судинних захворювань завдяки потужній антиоксидантній дії.
Червоний болгарський перець також багатий вітаміном С і різними каротиноїдами, які діють як антиоксиданти та підтримують здоров’я очей і серцево-судинної системи.
Вважається, що вітаміни-антиоксиданти та каротиноїди в раціоні сприяють підтримці здоров’я шкіри та запобігають наслідкам старіння, таким як дрібні зморшки, сухість, блідість і втрата еластичності.
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