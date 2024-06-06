Полезен для сердца, пищеварения и зрения: вот какой овощ нужно есть всем

В августе владельцы земельных участков будут убирать урожай болгарского перца. Такой овощ является не только основой для вкусных блюд, но содержит много витаминов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Каждый цвет болгарского перца определяет его стадию зрелости:
Перец усиливает природную детоксикацию, а также обеспечивает клетчатку, железо и фолиевую кислоту для поддержания здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы.
Такой овощ содержит большое количество витамина С, помогающего организму усваивать негемовое железо. Этот тип железа содержится в растительных продуктах, таких как фасоль, чечевица, листовая зелень и цельные зерна.
Болгарский перец обеспечивает 14% суточной нормы фолиевой кислоты, жизненно важного питательного вещества во время беременности. Ежедневная норма фолиевой кислоты увеличивается еще на 50% для беременных женщин, поскольку она помогает предотвратить врожденные дефекты и сохраняет здоровье нерожденных детей.
Перцы, независимо от цвета, являются отличным источником калия и витамина А.
Калий помогает поддерживать ваше сердце здоровым, снижая артериальное давление, и борется со вздутием живота, уменьшая задержку воды.
Средний красный болгарский перец содержит около 234 мкг витамина А. Это питательное вещество помогает поддерживать здоровье глаз, сохраняя зрение на должном уровне. Витамин А также необходим для крепкой иммунной системы и здоровой кожи.
Оказалось, что красный перец особенно эффективен в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний благодаря мощному антиоксидантному действию.
Красный болгарский перец богат витамином С и различными каротиноидами, которые действуют как антиоксиданты и поддерживают здоровье глаз и сердечно-сосудистой системы.
Считается, что витамины-антиоксиданты и каротиноиды в рационе способствуют поддержанию здоровья кожи и предотвращают последствия старения, такие как мелкие морщинки, сухость, бледность и утрата эластичности.
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