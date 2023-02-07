Корисні та не шкодять фігурі: ось які фрукти містять мало цукру

Лимон та лайм

Лимони та їхні зелені аналоги з високим вмістом вітаміну С є досить кислими фруктами. У лаймі міститься лише близько 1,13 грама цукру, а в лимоні - 2,1 грама цукру.

Тому їх завжди додають до склянки води.

Полуниця

Попри те, що полуниця дуже солодка та смачна, у її складі дуже мало цукру.

Загалом одна чашка сирої полуниці містить близько 7 грамів цукру та понад 100% рекомендованої добової норми вітаміну С.

Ожина

Енергетична цінність ожини представлена, в основному вуглеводами, більшість з яких - цукри. Проте, це фруктовий цукор, тож ягоди можна спокійно вживати тим, хто дотримується здорового харчування.

Така ягода містить лише 7 грамів цукру на чашку. Також ожина має багато антиоксидантів і клітковини.

Ківі

Ківі містить лише 6,7 грама цукру на фрукт.

Також ківі містить велику кількість вітаміну С, що важливо для підтримки імунітету і зміцнення стінок судин.

Малина

Малина корисна в першу чергу завдяки високому вмісту вітаміну С, а також А і Е. Вони є антиоксидантами, тому захищають клітини організму від дії вільних радикалів. Також малина корисна для травлення, кольору і еластичності шкіри, імунітету.

Вона містить приблизно 5 грамів цукру, а це більше, ніж чайна ложка на чашку.

Грейпфрут

Грейпфрут забезпечує організм вітаміном С і А, D, В1 і P, тобто, допомагає підтримувати зір і красу шкіри, допомагає засвоюватись кальцію і залізу, зміцнює імунітет, покращує роботу серцево-судинної системи та травлення, знижує рівень холестерину у крові.

На смак грейпфрут не такий солодкий, але половина його містить 10,6 грама цукру.

Можна використовувати для смузі, їсти ложкою, смакує також з медом.

Кавун

М'якоть кавуна мінімум на 92% складається з води. Решта – це цукри, вітаміни та харчові волокна. В порівнянні з іншими фруктами і ягодами, вітамінів у кавуні доволі небагато.

У своєму складі кавун містить мало цукру. Ціла чашка нарізаного кубиками кавуна має близько 10 грамів цукру.