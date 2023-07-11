Корисна чи ні. Медики розвінчали головний міф про мінералку та каміння в нирках

Чи може газована вода викликати каміння у нирках?

Камені в нирках - це тверді відкладення мінералів і солей, які утворюються всередині ваших нирок.

Не існує подвійних сліпих плацебо-контрольованих досліджень, які вважаються золотим стандартом у медичних дослідах, щоб визначити, чи підвищує газована вода ризик утворення каменів у нирках.

"Це справді недостатньо вивчено", - розповів доктор медичних наук, доцент урології в Медичному коледжі Бейлора Уеслі Майєр.

Проте, газована вода теоретично може підвищити ризик утворення каменів у нирках. Хоча дослідження показали, що вміст мінералів у газованій воді варіюється, що ускладнює однозначні висновки про те, як усі газовані напої можуть впливати на ризик утворення каменів у нирках, ці напої, як правило, містять певні стандартні інгредієнти.

Бікарбонат натрію, що міститься у воді, потенційно може підвищити ваші шанси на розвиток каменів у нирках, тому що дієта з високим вмістом натрію є фактором ризику. Але йдеться про постійне вживання такої води, а не якщо ви п'єте її дуже рідко. Але це все теоретично.

І насправді є шанс, що вживання газованої води може знизити ризик утворення каменів у нирках.

"Загалом, будь-яке підвищене споживання негазованої або газованої води має знизити ймовірність утворення каміння у нирках", - повідомив доктор медичних наук, сертифікований уролог Філіп Хекстра.

Недостатнє споживання рідини є єдиною найбільш поширеною причиною утворення каменів у нирках.

Цікаво, що кальцій, що міститься в багатьох газованих водах, може лише допомогти запобігти утворенню каменів у нирках, а не викликати їх.