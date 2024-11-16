Коричневий у тренді: блогерка показала, як стилізувати речі такого відтінку (відео)

Для базового гардеробу на осінь та зиму 2024-2025 варто приглянути кілька речей та аксесуарів у шоколадно-коричневому кольорі, який зараз на піку популярності.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, які образи скласти з речами коричневого відтінку, щоб бути у тренді.

У своїх відео дівчина показує, як можна стильно комбінувати базові речі, а також які аксесуари та взуття додати, щоб лук виглядав не буденно, а цікаво та стильно. Так, для нового відео вона склала комплекти із речами коричневого кольору.

Як відомо, коричневий добре поєднується із сірим. Тому для першого образу вона вибрала широкі джинси сірого відтінку, а також лонгслів та замшеву куртку насиченого шоколадного кольору. Образ блогерка доповнила бежевими уггами та мініатюрною сумкою чорного кольору. Зазначимо, що взимку куртку із замші можна замінити коротким пуховиком.

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Другий лук вона склала з базовими штанами коричневого відтінку, чорним гольфом-водолазкою та довгим пальтом бежевого кольору. У тон до пальта вона одягла уггі, а також доповнила образ коричневою сумкою із замші.

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Основа третього образу - довгий коричневий светр, в якому буде тепло навіть у найморозніші дні. Доповнити лук можна чорними укороченими джинсами скінні, які саме повертаються в тренди, а також взуттям з леопардовим принтом.

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Четвертий образ - із широкими брюками світло-коричневого відтінку. Блогерка заправила в них тонкий светр (можна лонгслів), а зверху накинула бежеве пальто та светр коричневого відтінку. Такий варіант стилізації теплих светрів зараз на піку популярності. Доповнити лук можна уггами бежевого-молочного кольору або черевиками на масивній підошві.

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Для п'ятого образу блогерка одягла сірі джинси, коричневий светр, бежеве пальто і знову накинула на плечі светр. Доповнити лук можна утепленими кедами та невеликою сумкою.

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А для шостого луку вона взяла коричневі штани і в тон до них кардиган із контрастними гудзиками. Доповнити образ вона вирішила теплим довгим пальто, світлими уггами та сумочкою-багетом.

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