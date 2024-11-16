Коричневый в тренде: блогерша показала, как стилизовать вещи такого оттенка (видео)

Для базового гардероба на осень и зиму 2024-2025 следует присмотреть несколько вещей и аксессуаров в шоколадно-коричневом цвете, который сейчас на пике популярности.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, какие образы составить с вещами коричневого оттенка, чтобы быть в тренде.

В своих видео девушка показывает, как можно стильно комбинировать базовые вещи, а также какие аксессуары и обувь добавить, чтобы лук выглядел не обыденно, а интересно и стильно. Так, для нового видео она составила комплекты с вещами коричневого цвета.

Как известно, коричневый хорошо сочетается с серым. Поэтому для первого образа она выбрала широкие джинсы серого оттенка, а также лонгслив и замшевую куртку насыщенного шоколадного цвета. Образ блогерша дополнила бежевыми уггами и миниатюрной сумкой черного цвета. Отметим, что зимой куртку из замши можно заменить коротким пуховиком.

Скриншот

Второй лук она составила с базовыми штанами коричневого оттенка, черным гольфом-водолазкой и длинным пальто бежевого цвета. В тон к пальто она надела угги, а также дополнила образ коричневой сумкой из замши.

Скриншот

Основа третьего образа - длинный коричневый свитер, в котором будет тепло даже в самые морозные дни. Дополнить лук можно черными укороченными джинсами скинни, которые как раз возвращаются в тренды, а также обувью с леопардовым принтом.

Скриншот

Четвертый образ - с широкими брюками светло-коричневого оттенка. Блогерша заправила в них тонкий свитер (можно лонгслив), а сверху накинула бежевое пальто и свитер коричневого оттенка. Такой вариант стилизации теплых свитеров сейчас на пике популярности. Дополнить лук можно уггами бежевого-молочного цвета или ботинками на массивной подошве.

Скриншот

Для пятого образа блогерша надела серые джинсы, коричневый свитер, бежевое пальто и снова накинула на плечи свитер. Дополнить лук можно утепленными кедами и небольшой сумкой.

Скриншот

А для шестого лука она взяла коричневые брюки и в тон к ним кардиган с контрастными пуговицами. Дополнить лук она решила теплым длинным пальто, светлыми уггами и сумочкой-багетом.

Скриншот