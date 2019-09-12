Наглая попрошайка ограбила девушку, которая давала ей милостыню: фото "героини"

Воровка (Иллюстративное фото)

Воровка прикинулась несчастной и просила милостыню на улице

В Киевской области в городе Ирпень женщина ромской национальности просила милостыню на улице. Люди не обращали на нее внимание и шли дальше по своим делам, но одна молодая девушка сжалилась над ней и дала ей 10 гривен. Злоумышленница, не долго думая, забрала все деньги из кошелька и исчезла.

Девушка в слезах обратилась в полицию.В отделении она написала заявление, но к тому времени копы вышли на след женщины-ромки и доставили ее в участок. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Сейчас воровку поместили в следственный изолятор.

Фото: Воровка из Ирпеня (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях люди возмутились наглостью женщины-воровки.

Не* помогать цыганам. Работать они не собираются, давят на жалость, а попробуй вечером пройти через центральный вокзал Киева! Аттракцион на уровне жизни и смерти!

Рассстрелять в затылок из ТТ.

Циганье ничего давать не надо.Вы работаете зарабатываете а они все делают обманным путем.Обходите мимо не обращая внимания.

А вот и нет, ошибаетесь - никто ее не закроет не то, что надолго, а и на сутки! Как и всех ромов, отпустят под честное слово. Полиции ромы говорят "да мы, да никогда, да ни за что, да боже нас упаси!", а всем остальным "воровали, воруем и будем воровать!"

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы писали, в Белой Церкви под Киевом местная жительница нагло наживалась на маленьких детях. 33-летняя женщина втиралась в доверие и выманивала у наивных малышей золотые украшения.

К слову, в Киеве полиция охраны поймала вора-домушника, который залез в чужую квартиру и спрятался под диваном.