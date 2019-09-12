Нахабна жебрачка пограбувала дівчину, яка давала їй милостиню: фото "героїні"

Злодійка (Ілюстративне фото)

Злодійка прикинулася нещасною і просила милостиню на вулиці

У Київській області в місті Ірпінь жінка ромської національності просила милостиню на вулиці. Люди не звертали на неї увагу і йшли далі по своїх справах, але одна молода дівчина змилосердилася над нею і дала їй 10 гривень. Зловмисниця, не довго думаючи, забрала всі гроші з гаманця і зникла.

Дівчина в сльозах звернулася в поліцію.У відділенні вона написала заяву, але до того часу копи вийшли на слід жінки-ромки і доставили її у відділок. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Зараз злодійку помістили в слідчий ізолятор.

Фото: Злодійка з Ірпеня (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях люди обурені нахабством жінки-злодійки.

Не* допомагати циганам. Працювати вони не збираються, тиснуть на жалість, а спробуй ввечері пройти через центральний вокзал Києва! Атракціон на рівні життя і смерті!

Раозстріляти в потилицю з ТТ.

Циганам нічого давати не треба.Ви працюєте, заробляєте, а вони все роблять обманним шляхом.Обходьте повз, не звертаючи уваги.

А ось і ні, помиляєтеся - ніхто її не закриє не те, що надовго, а й на добу! Як і всіх ромів, відпустять під чесне слово. Поліції роми кажуть "так ми, та ніколи, так ні за що, боже нас борони!", а всім іншим "крали, крадемо і будемо красти!"

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми писали, в Білій Церкві під Києвом місцева мешканка нахабно наживалася на маленьких дітях. 33-річна жінка закрадалася в довіру й виманювала у наївних малюків золоті прикраси.

До речі, в Києві поліція охорони спіймала злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном.