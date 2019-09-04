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Под Киевом наглая воровка обирала детей на детских площадках: фото "героини"

STYLERПроисшествия    04.09.2019 - 15:39
Под Киевом наглая воровка обирала детей на детских площадках: фото "героини"
Женщина воровала у детей на детских площадках (коллаж: РБК-Украина)

Женщина втиралась к детям в доверие и забирала ценности

В Белой Церкви под Киевом местная жительница нагло наживалась на маленьких детях. 33-летняя женщина втиралась в доверие и выманивала у наивных малышей золотые украшения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Воровка орудовала в основном на детских площадках. Ее присутствие среди детей не вызывало подозрения, поскольку она приходила туда со своим ребенком.

Правоохранители установили личность женщины и задержали ее. Жительнице Белой Церкви инкриминируют ч. 1 ст. 185 (Кража) и ч. 1. ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полиция опубликовала фото женщины и обратилась к местным жителям с просьбой сообщить, если они стали жертвой преступления, совершенного подозреваемой в краже золотых украшений у детей.

Под Киевом наглая воровка обирала детей на детских площадках: фото &quot;героини&quot;

Женщина воровала у детей на детских площадках (фото: kv.npu.gov.ua)

Напомним, недавно в полиции рассказали о самых популярных способах мошенничества.

К слову, в Киеве полиция охраны поймала вора-домушника, который залез в чужую квартиру и спрятался под диваном.

Также мы писали о инциденте который произошел в полицейском отделении Киева. Задержанные за воровство на вокзале ромы набросились на полицейских и избили их прямо в участке.

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