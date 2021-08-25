Корбан отдает свою яхту детской флотилии Днепра

Председатель общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан подарит флотилии юных моряков и речников города Днепра собственный теплоход.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.
Согласно проекту решения горсовета Днепра, на баланс учебного заведения "Городской дворец детей и юношества" Днепровской городского совета планируется передать 38-метровый пассажирский теплоход "Аталанта".
Теплоход передается по договору дарения для активизации деятельности кружков юных моряков и речников города Днепра, ознакомление и приобретение практических навыков в пользовании водными судами и подготовки к военно-морскому делу, популяризации водно-технических видов спорта среди детей и молодежи.
Напомним, ранее сообщалось, что семья известного профессора Мирка Пилишенко передала Днепру уникальную коллекцию марок. Собрание почтовых символов, охватывающее последние 120 лет украинской истории, считается фактически самым полным в мире.