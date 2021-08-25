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Корбан отдает свою яхту детской флотилии Днепра

Автор: Styler

Председатель общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан подарит флотилии юных моряков и речников города Днепра собственный теплоход.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

Согласно проекту решения горсовета Днепра, на баланс учебного заведения "Городской дворец детей и юношества" Днепровской городского совета планируется передать 38-метровый пассажирский теплоход "Аталанта".

Теплоход передается по договору дарения для активизации деятельности кружков юных моряков и речников города Днепра, ознакомление и приобретение практических навыков в пользовании водными судами и подготовки к военно-морскому делу, популяризации водно-технических видов спорта среди детей и молодежи.

Напомним, ранее сообщалось, что семья известного профессора Мирка Пилишенко передала Днепру уникальную коллекцию марок. Собрание почтовых символов, охватывающее последние 120 лет украинской истории, считается фактически самым полным в мире.

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ДнепрГеннадий Корбан