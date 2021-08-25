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Корбан віддає свою яхту дитячій флотилії Дніпра

Автор: Styler

Голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан подарує флотилії юних моряків і річковиків міста Дніпра власний теплохід.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов у Facebook.

Згідно з проектом рішення міськради Дніпра, на баланс навчального закладу "Міський палац дітей та юнацтва" Дніпровської міської ради планується передати 38-метровий пасажирський теплохід "Аталанта".

Теплохід передається за договором дарування для активізації діяльності гуртків юних моряків і річковиків міста Дніпра, ознайомлення та набуття практичних навичок в користуванні водними судами і підготовки до військово-морської справи, популяризації водно-технічних видів спорту серед дітей та молоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що родина відомого професора Мірка Пилишенка передала Дніпру унікальну колекцію марок. Зібрання поштових символів, що охоплює останні 120 років української історії, вважається фактично найповнішим у світі.

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ДніпроГенадій Корбан