ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Корбан отдает свою яхту детской флотилии Днепра

Новина українською →
Дніпро, Среда 25 августа 2021 21:52
Корбан отдает свою яхту детской флотилии Днепра Фото: Геннадий Корбан отдает свою яхту детской флотилии Днепра (коллаж Styler)
Автор: Styler

Председатель общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан подарит флотилии юных моряков и речников города Днепра собственный теплоход.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

Согласно проекту решения горсовета Днепра, на баланс учебного заведения "Городской дворец детей и юношества" Днепровской городского совета планируется передать 38-метровый пассажирский теплоход "Аталанта".

Теплоход передается по договору дарения для активизации деятельности кружков юных моряков и речников города Днепра, ознакомление и приобретение практических навыков в пользовании водными судами и подготовки к военно-морскому делу, популяризации водно-технических видов спорта среди детей и молодежи.

О подарках. ... Очень сухо. Вчера Город получил в подарок уникальную коллекцию почтовых марок от наших американских...

Posted by Borys Filatov on Wednesday, August 25, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что семья известного профессора Мирка Пилишенко передала Днепру уникальную коллекцию марок. Собрание почтовых символов, охватывающее последние 120 лет украинской истории, считается фактически самым полным в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Геннадий Корбан
LITE
Праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины