Корбан отдает свою яхту детской флотилии Днепра
Председатель общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан подарит флотилии юных моряков и речников города Днепра собственный теплоход.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.
Согласно проекту решения горсовета Днепра, на баланс учебного заведения "Городской дворец детей и юношества" Днепровской городского совета планируется передать 38-метровый пассажирский теплоход "Аталанта".
Теплоход передается по договору дарения для активизации деятельности кружков юных моряков и речников города Днепра, ознакомление и приобретение практических навыков в пользовании водными судами и подготовки к военно-морскому делу, популяризации водно-технических видов спорта среди детей и молодежи.
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