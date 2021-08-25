Корбан віддає свою яхту дитячій флотилії Дніпра
Голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан подарує флотилії юних моряків і річковиків міста Дніпра власний теплохід.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов у Facebook.
Згідно з проектом рішення міськради Дніпра, на баланс навчального закладу "Міський палац дітей та юнацтва" Дніпровської міської ради планується передати 38-метровий пасажирський теплохід "Аталанта".
Теплохід передається за договором дарування для активізації діяльності гуртків юних моряків і річковиків міста Дніпра, ознайомлення та набуття практичних навичок в користуванні водними судами і підготовки до військово-морської справи, популяризації водно-технічних видів спорту серед дітей та молоді.
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