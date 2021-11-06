Корбан назвал иск "Укрнафты" к "Нафтогазу" аферой Коломойского: в чем суть 

"В чем афера? Сейчас я расскажу, вы поймете. Потому что дьявол, как говорится, кроется в деталях. Газ – это товар, который не определен родовыми признаками. Иными словами, когда у вас в квартире стоит мебель, ее можно описать: это, скажем, мебель эпохи Людовика XIV, с золотыми вензелями, размером 30 на 40 или 120 на 80, имеет три ящика, две задвижки и т.д. А газ так описать невозможно. И в газохранилищах нигде не написано, что это газ "Укрнафты", а это газ Павла Фукса, а это еще чей-то. Потому что газ не определен родовыми признаками. Поэтому, когда происходит такое соглашение, лицо, которое даже доказало, что у него выкупили этот газ по низкой цене, может претендовать исключительно на денежную компенсацию, согласно нашему законодательству, по цене на момент отгрузки.

Так вот, вследствие такой коллизии где-то в 2009 году у Коломойского возникла идея: а давайте отсудим объем. И был создан прецедент. Был подан ряд исков, по которым были признаны незаконными отдельные постановления Кабмина позапрошлого века. Отдельно был подан иск о признании права собственности на объем газа. И в 2010 году у него было решение Верховного Суда - такое очень "крепкое" - которым "Укрнафта" отсудила объем газа. К примеру, 2 миллиарда кубов", - объяснил Корбан.