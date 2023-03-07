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Копію муралу з Маріуполя, створеного завдяки Фонду Ахметова, буде представлено у Мілані

Копію муралу з Маріуполя, створеного завдяки Фонду Ахметова, буде представлено у Мілані (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Восьмого березня "Метінвест" проведе благодійний захід "Ми рятуємо життя" в італійському Мілані. Головною подією заходу стане благодійний аукціон: на ньому будуть представлені унікальні предмети історичної цінності, пов’язані з сучасною Україною.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як йдеться в повідомленні, копія муралу "Мілана" у Маріуполі, створеного завдяки Фонду Ріната Ахметова і знищеного росіянами у 2022 році.

Мурал "Мілана" на багатоповерхівці у Маріуполі був одним із символів міста. Він з’явився у 2018 році завдяки Фонду Ріната Ахметова. На муралі було зображено портрет Мілани Абдурашитової - шестирічної дівчинки, яка втратила маму та ніжку під час обстрілу міста у 2015 році. Мілана перенесла кілька операцій, одужати їй допомогли психологи Фонду Ахметова. Автором муралу є український художник Олександр Корбан.

"Мілана вразила мене своєю силою, хоробрістю, любов’ю до життя, попри трагічну життєву історію... Мені хотілося своїм малюнком подарувати частинку тепла жителям мого рідного краю. Вселити в їхні душі надію на те, що життя триває", - розповідав художник.

У жовтні 2022 року окупанти знищили мурал під приводом "відновлення теплового контуру".

Копію муралу, яку буде представлено на аукціоні, виконано на сталі легендарного маріупольського заводу "Азовсталь", що став символом опору українців ворогу. Усі кошти від аукціону підуть на підтримку українців через проект "Рятуємо життя" у 2023 році.

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Маріуполь