RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Копия мурала из Мариуполя, созданного благодаря Фонду Ахметова, будет представлена в Милане

Копия мурала из Мариуполя, созданного благодаря Фонду Ахметова, будет представлена в Милане (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Восьмого марта "Метинвест" проведет благотворительное мероприятие "Мы спасаем жизнь" в итальянском Милане. Главным событием мероприятия станет благотворительный аукцион: на нем будут представлены уникальные предметы исторической ценности, связанные с современной Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, копия мурала "Милана" в Мариуполе, созданного благодаря Фонду Рината Ахметова и уничтоженного россиянами в 2022 году.

Мурал "Милана" на многоэтажке в Мариуполе был одним из символов города. Он появился в 2018 году благодаря Фонду Рината Ахметова. На мурале был изображен портрет Миланы Абдурашитовой - шестилетней девочки, потерявшей маму и ножку во время обстрела города в 2015 году. Милана перенесла несколько операций, поправиться ей помогли психологи Фонда Ахметова. Автором мурала является украинский художник Александр Корбан.

"Милана поразила меня своей силой, храбростью, любовью к жизни, несмотря на трагическую жизненную историю... Мне хотелось своим рисунком подарить частицу тепла жителям моего родного края. Внушить в их душе надежду на то, что жизнь продолжается", - рассказывал художник .

В октябре 2022 года оккупанты уничтожили мурал под предлогом "восстановления теплового контура".

Копия мурала, которая будет представлена на аукционе, выполнена на стали легендарного мариупольского завода "Азовсталь", который стал символом сопротивления украинцев врагу. Все средства от аукциона пойдут в поддержку украинцев через проект "Спасаем жизнь" в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь