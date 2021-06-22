В Копенгагене осквернили бюст Шевченко российским триколором: в сети "вычислили" вандалов (фото)

На скульптуре, установленной в центре парка Эстри Анлег недалеко от озера, были обнаружены граффити со словами "Крым - российский", "К черту НАТО", "Крым = Россия" и "Нет нацистам".

В Копенгагене вандалы осквернили бюст Шевченко (фото: ekstrabladet.dk)

Посольство Украины в Дании резко отреагировало на акт вандализма, а также призвало правоохранительные органы начать немедленное расследование и наказать виновных. В сообщении дипломатического ведомства в Facebook также отмечается, что этот "позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна".

"Недругам Украины напоминаем в очередной раз: "Крым - это Украина", а Украинский дух не сломать", - говорится в публикации.

Кроме издевательства над бюстом Шевченко, неизвестные "нарядили" статую Русалочки (героиня сказки Андерсена) в форму сборной России.

На скульптуру Русалочки в Копенгагене надели форму сборной России по футболу (фото: twitter.com)

Местные жители в сети высказывают мнение, что вандалами могли быть российские болельщики.

Захватчица Украины Россия проводит футбольный матч в Дании. Россияне осквернили два памятника в Копенгагене: памятник Тарасу Шевченко и статую Русалочки

Другого ничего делать не могут

дикие животные из Советского Союза 2.0

О Боже, это ужасно

Это так печально и жалко.

Фото: скрин поста twitter.com/mhmck

Бюст Кобзарю был открыт в Копенгагене в 2010 году, и стал тогда пятым памятником в столице Дании на увековечение памяти знаменательных личностей после Рузвельта, Черчилля, Ганди и Алигери.

Бюст сделан из бронзы (поверхность патинированная), а постамент из гранита. На постаменте - чеканный надпись на датском языке черными буквами "Тарас Шевченко 1814-1861 Национальный поэт Украины" (Taras Shevchenko 1814-1861 Ukraines nationaldigter). Высота бюста - 60 см, высота постамента 175 см. Общая масса скульптуры - около 700 кг.