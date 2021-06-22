У Копенгагені спаплюжили бюст Шевченка російським триколором: у мережі "вирахували" вандалів (фото)

На скульптурі, встановленій в центрі парку Естрі Анлег недалеко від озера, були виявлені графіті зі словами "Крим - російський", "До біса НАТО", "Крим = Росія" та "Ні нацистам".

У Копенгагені вандали сплюндрували бюст Шевченку (фото: ekstrabladet.dk)

Посольство України в Данії різко відреагувало на акт вандалізму, а також закликало правоохоронні органи почати негайне розслідування і покарати винних. У повідомленні дипломатичного відомства в Facebook також наголошується, що цей "ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна".

"Недругам України нагадуємо в черговий раз: "Крим - це Україна", а Український дух не зламати", - йдеться в публікації.

Крім знущання над бюстом Шевченка, невідомі "нарядили" статую Русалочки (героїня казки Андерсена) у форму збірної Росії.

На скульптуру Русалочки в Копенгагені наділи форму збірної Росії з футболу (фото: twitter.com)

Місцеві жителі в мережі висловлюють думку, що вандалами могли бути російські вболівальники.

Загарбниця України Росія проводить футбольний матч у Данії. Росіяни осквернили два пам'ятники в Копенгагені: пам'ятник Тарасу Шевченку і статую Русалочки

Іншого нічого робити не можуть

Дикі тварини з Радянського Союзу 2.0

О Боже, це жахливо

Це так сумно і шкода.

Фото: скрін поста twitter.com/mhmck

Бюст Кобзареві був відкритий в Копенгагені в 2010 році, і став тоді п'ятим пам'ятником в столиці Данії на увічнення пам'яті знаменних особистостей після Рузвельта, Черчілля, Ґанді та Алігєрі.

Бюст зроблений з бронзи (поверхня патинована), а постамент з граніту. На постаменті - карбований напис данською мовою чорними літерами "Тарас Шевченко 1814-1861 національний поет України" (Taras Shevchenko 1814-1861 Ukraines nationaldigter). Висота бюста-60 см, висота постаменту 175 см. Загальна маса скульптури - близько 700 кг.