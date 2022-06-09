Копеечное средство для прочистки труб: круче любого "крота"

Засорение труб - проблема, с которой сталкивается чуть ли не каждый. Обычно, когда такое случается, мы либо бежим в магазин за спецсредством, типа "крота" или же вызываем сантехника. Но решить все можно подручными средствами из кухонного шкафчика.
Об этом пишет Daily Express.
Засорение обычно вызваны скоплением волос, мыла и шампуня в отверстиях ванной комнаты.
На кухне - это мелкие остатки пищи, жир и моющее средство.
Эксперты рекомендуют использовать соду. Для этого надо взять чашку порошка и засыпать в слив. Далее - залить кипятком.
При этом можно пробовать разные варианты. Некоторые рекомендуют заливать кипятком уже через 10 минут. Кто-то советует оставить соду на ночь, а утром залить кипятком.
Можно также попробовать смешать соду с уксусом. От этого эффект улучшится - все зависит, насколько сильно засорены ваши трубы.
Сода не только помогает избавиться от засоров, но она также может помочь предотвратить их появление в первую очередь.
Более того, это отличный натуральный очиститель, который также очень доступен по цене. Обычная пищевая сода стоит в Украине около 15 грн за 500 грамм.
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