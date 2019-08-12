"Коп" наступил на лицо задержанному: что произошло на самом деле (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Скандал с полицейским в Николаеве вызвал возмущение в сети

Выходка полицейского, который наступил на лицо задержанному в Николаеве, вызвала в сети скандал и волну критики в адрес правоохранителя, который позволил себе такие действия. Накануне в СМИ было опубликовано соответствующее 16-секундное видео без указания даты, хотя на самом деле речь идет об инциденте двухлетней давности.

Тогда 25 июня 2017-го на площади Леонтовича во время встречи нардепа Надежды Савченко с горожанами возникла словесная перепалка, которая закончилась потасовкой. После того, как один молодой человек бросил яйца в депутата, его задержали полицейские, и один из них превысил полномочия и наступил парню ногой на лицо. После этого "копа" сразу же оттащили подальше его же коллеги, а собравшиеся возмущенные люди требовали отпустить активиста и прекратить подобное брутальное поведение.

Закончился инцидент тем, что задержанного парня увезли на "скорой" с ссадинами.

В Николаеве в июне 2017 полицейский наступил на лицо задержанному (Фото: скриншот)

Появившийся 11 августа в сети урезанный ролик показывает только момент с выходкой полицейского позапрошлым летом. После публикации видео в интернете в комментариях звучат негодующие высказывания, в том числе по поводу реформы правоохранительных органов. Однако, как написал в своем Facebook Максим Гардус, это является обычным "вбросом". Дело в том, что в подписи к "урезанному" варианту автор говорит, что неадекватный полицейский видимо насмотрелся видео про разгоны митингов на территории РФ и поэтому решил себя так повести по отношению к задержанному мужчине.

"Вечером в воскресенье начали продвигать в СМИ фейк про бесчинство Национальной полиции Украины в Николаеве. Информация пошла как по телеграм-каналам, так и по всеукраинским сайтам. Поводом для статей стало видео, где сотрудник полиции наступает ногой на лицо человеку. 16-секундный ролик залит на сливном бачке "RMP News" в YouTube, где всего 300 подписчиков. Это чистый вброс. Автор этого видео Виталий Тысячный (оригинал - более 3-х минут), и сделано оно было летом 2017 года, когда он работал в 0512.com.ua - сайт города Николаева. Вот его оригинал, с 50 тысячами просмотров...", - говорится в публикации.

Видео: 0512 Сайт города Николаева

Отметим, что "урезанный" ролик, опубликованный накануне, сильно разозлил сеть.

Скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил пешехода. Пострадавшая женщина получила телесные повреждения средней тяжести. В случае доказательства вины правоохранителя, ему грозит ограничение свободы до 3 лет.

Напомним, недавно в Киеве пьяный нацгвардеец устроил погоню с полицией и протаранил такси. В результате удара авто такси влетело в ларек с шаурмой.