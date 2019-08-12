"Коп" наступив на обличчя затриманому: що сталося насправді (відео)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Скандал із поліцейським в Миколаєві викликав обурення в мережі

Витівка поліцейського, який наступив на облтччя затриманого у Миколаєві, викликала в мережі скандал і хвилю критики на адресу правоохоронця, який дозволив собі такі дії. Напередодні в ЗМІ було опубліковано відповідне 16-секундне відео без зазначення дати, хоча насправді йдеться про інцидент дворічної давності.

Тоді 25 червня 2017-го на площі Леонтовича під час зустрічі нардепа Надії Савченко з городянами виникла словесна перепалка, яка закінчилася бійкою. Після того, як один молодий чоловік кинув яйця в депутата, його затримали поліцейські, і один з них перевищив повноваження і наступив хлопцеві ногою на обличчя. Після цього "копа" відразу ж відтягнули подалі його ж колеги, а присутні обурені люди вимагали відпустити активіста і припинити подібну брутальну поведінку.

Закінчився інцидент тим, що затриманого хлопця відвезли на "швидкій" із саднами.

У Миколаєві в червні 2017 поліцейський наступив на обличчя затриманому (Фото: скріншот)

Урізаний ролик, що з'явився в мережі 11 серпня, показує лише момент з витівкою поліцейського позаминулим літом. Після публікації відео в інтернеті в коментарях лунають обурені висловлювання, в тому числі з приводу реформи правоохоронних органів. Проте, як написав у своєму Facebook Максим Гардус, це є звичайним "вкиданням". Справа в тому, що у підписі до "урізаного" варіанта автор говорить, що неадекватний поліцейський мабуть передивився відео про розгони мітингів на території РФ і тому вирішив собі так само повестися щодо затриманого чоловіка.

"Увечері в неділю почали просувати в ЗМІ фейк про безчинство Національної поліції України в Миколаєві. Інформація пішла як по телеграм-каналах, так і за всеукраїнським сайтів. Приводом для статей стало відео, де співробітник поліції наступає ногою на обличчя людині. 16-секундний ролик залитий на зливному бачку "RMP News" в YouTube, де всього 300 підписників. Це чисте вкидання. Автор цього відео Віталій Тисячний (оригінал - більше 3-х хвилин), і зроблено воно було влітку 2017 року, коли він працював в 0512.com.ua - сайт міста Миколаєва. Ось його оригінал, з 50 тисячами переглядів...", - йдеться у публікації.

Відео: 0512 Сайт міста Миколаєва

Зазначимо, що "урізаний" ролик, опублікований напередодні, сильно розлютив мережу.

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