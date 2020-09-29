"Коп" на лету поймал женщину, которая спрыгнула с 15 этажа: потрясающее видео спасения

Полицейский спас женщину от смерти (коллаж: РБК-Украина)

Киевский полицейский спас женщину от смерти

В Киеве патрульный спас женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Она стояла за перилами балкона, отпустила руки и уже сделала шаг. В этот момент полицейский чудом успел ее схватить за руку и удержать.

На крики патрульного Павла Боярчука отозвались жители дома. Двое соседей помогали держать женщину сверху, еще двое стояли этажом ниже и подпирали ей ноги. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Женщина оказывала сопротивление, и даже поддержка людей не позволила Павлу затянуть ее на балкон. Для безопасности, инспектору пришлось пристегнуть женщину наручниками к перилам.

Патрульний на льоту спіймав жінку, яка стрибнула з балкону 15 поверху... Відео, від якого мурахи шкірою... Це сталося... Опубліковано Олексієм Білошицьким Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Полицейский спас женщину от смерти (видео: facebook.com/Bilosh)

В этот момент на помощь прибыл другой экипаж патрульных - Богдан Дымчук и Андрей Бобровник. Совместными усилиями инспекторов и жильцов дома женщину вытащили на балкон. После этого ее госпитализировали.

Пользователи сети пришли в восторг от профессиональных действий полиции.

Парни! Вы нереальные! Молодцы!

Герои, слов нет, красавцы!

Невероятно;

Тот редкий случай, когда хочется сказать полиции спасибо за профессионализм... тетку не жалко, надолго ее не хватит, раз уж решилась. Но мужчина сработал первоклассно. Все бы полицейские такие были, особенно полковники и выше.

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