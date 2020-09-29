"Коп" на лету поймал женщину, которая спрыгнула с 15 этажа: потрясающее видео спасения

Киевский полицейский спас женщину от смерти
В Киеве патрульный спас женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Она стояла за перилами балкона, отпустила руки и уже сделала шаг. В этот момент полицейский чудом успел ее схватить за руку и удержать.
На крики патрульного Павла Боярчука отозвались жители дома. Двое соседей помогали держать женщину сверху, еще двое стояли этажом ниже и подпирали ей ноги. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
Женщина оказывала сопротивление, и даже поддержка людей не позволила Павлу затянуть ее на балкон. Для безопасности, инспектору пришлось пристегнуть женщину наручниками к перилам.
Патрульний на льоту спіймав жінку, яка стрибнула з балкону 15 поверху... Відео, від якого мурахи шкірою... Це сталося...Опубліковано Олексієм Білошицьким Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Полицейский спас женщину от смерти (видео: facebook.com/Bilosh)
В этот момент на помощь прибыл другой экипаж патрульных - Богдан Дымчук и Андрей Бобровник. Совместными усилиями инспекторов и жильцов дома женщину вытащили на балкон. После этого ее госпитализировали.
Пользователи сети пришли в восторг от профессиональных действий полиции.
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