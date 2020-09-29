"Коп" на льоту спіймав жінку, яка зістрибнула з 15 поверху: приголомшливе відео порятунку

Київський поліцейський врятував жінку від смерті
У Києві патрульний врятував жінку, яка хотіла покінчити життя самогубством. Вона стояла за бильцями балкона, відпустила руки і вже зробила крок. У цей момент поліцейський дивом встиг схопити її за руку і утримати.
На крики патрульного Павла Боярчука відгукнулися жителі будинку. Двоє сусідів допомагали тримати жінку зверху, ще двоє стояли поверхом нижче і підпирали їй ноги. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.
Жінка чинила опір, і навіть підтримка людей не дозволила Павлу затягнути її на балкон. Для безпеки, інспектору довелося пристебнути жінку наручниками до поручнів.
Патрульний на льоту спіймав жінку, яка стрибнула з балкона 15 поверху... Відео, від якого мурахи шкірою... Це сталося...Опубліковано Олексієм Білошицьким Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Поліцейський врятував жінку від смерті (відео: facebook.com/Bilosh)
У цей момент на допомогу прибув інший екіпаж патрульних - Богдан Димчук та Андрій Бобровник. Спільними зусиллями інспекторів та мешканців будинку жінку витягли на балкон. Після цього її госпіталізували.
Користувачі мережі прийшли в захват від професійних дій поліції.
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