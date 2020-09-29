"Коп" на льоту спіймав жінку, яка зістрибнула з 15 поверху: приголомшливе відео порятунку

Поліцейський врятував жінку від смерті (колаж: РБК-Україна)

Київський поліцейський врятував жінку від смерті

У Києві патрульний врятував жінку, яка хотіла покінчити життя самогубством. Вона стояла за бильцями балкона, відпустила руки і вже зробила крок. У цей момент поліцейський дивом встиг схопити її за руку і утримати.

На крики патрульного Павла Боярчука відгукнулися жителі будинку. Двоє сусідів допомагали тримати жінку зверху, ще двоє стояли поверхом нижче і підпирали їй ноги. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

Жінка чинила опір, і навіть підтримка людей не дозволила Павлу затягнути її на балкон. Для безпеки, інспектору довелося пристебнути жінку наручниками до поручнів.

Патрульний на льоту спіймав жінку, яка стрибнула з балкона 15 поверху... Відео, від якого мурахи шкірою... Це сталося... Опубліковано Олексієм Білошицьким Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Поліцейський врятував жінку від смерті (відео: facebook.com/Bilosh)

У цей момент на допомогу прибув інший екіпаж патрульних - Богдан Димчук та Андрій Бобровник. Спільними зусиллями інспекторів та мешканців будинку жінку витягли на балкон. Після цього її госпіталізували.

Користувачі мережі прийшли в захват від професійних дій поліції.

Хлопці! Ви нереальні! Молодці!

Герої, слів немає, красені!

Неймовірно;

Той рідкісний випадок, коли хочеться сказати поліції дякую за професіоналізм... тітку не шкода, надовго її не вистачить, раз вже зважилася. Але чоловік спрацював першокласно. Всі б поліцейські такі були, особливо полковники і вище.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліція розслідує загадкову смерть школярки.

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