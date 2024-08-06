UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Контузія та зашите обличчя: відомий актор отримав поранення на фронті

Андрій Валенський (фото: instagram.com/andreivalenski)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор театру і кіно Андрій Валенський отримав серйозне поранення на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Римми Зюбіної.

Як повідомила колега Валенського, його поранили у боях в Донецькій області.

Артисту зробили операцію, нині він перебуває в Києві на реабілітації.

"Сталося це в Донецькій області між Клищіївкою та Іванівським. В Андрія Валенського черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно", - написала Зюбіна.

Андрій Валенський (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Також акторка Ольга Шелкунова зазначила, що попереду на нього чекає ще одне хірургічне втручання та реабілітація.

Колеги воїна по сцені, Римма Зюбіна, Анна Кузіна, Анастасія Карпенко, Олеся Жураківська, Андрій Ісаєнко, збирають гроші на лікування Андрія.

Реквізити для фінансової допомоги за посиланням.

Крім того, друзі і колеги актора просять приїжджати до нього в гості, бо "підтримка це найцінніше".

Андрій Валенський потребує допомоги на лікування (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

Коротка біографія Андрія Валенського

Андрій закінчив театральне відділення Харківського університету мистецтв, здобувши спеціальність актора театру і кіно.

В його творчому арсеналі понад 50 ролей у кіно і серіалах, а також виступи на сценах театру ім. Тараса Шевченка в Харкові, театру ім. Лесі Українки та театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра в Києві.

Андрій Валенський (фото: instagram.com/andreivalenski)

У 2023 році чоловік взяв до рук зброю, щоб захищати Україну від окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАкториЗірки