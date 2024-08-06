Контузия и зашитое лицо: известный актер получил ранение на фронте

Как сообщила коллега Валенского, он был ранен в боях в Донецкой области.

Артисту сделали операцию, сейчас он находится в Киеве на реабилитации.

"Случилось это в Донецкой области между Клищиевкой и Ивановским. У Андрея Валенского черепно-мозговая травма, контузия, разбитое и зашитое лицо, сломан нос, сломана левая рука, обожжена правая рука, раздроблено правое бедро", - написала Зюбина.

Андрей Валенский (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Также актриса Ольга Шелкунова отметила, что впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство и реабилитация.

Коллеги воина по сцене, Римма Зюбина, Анна Кузина, Анастасия Карпенко, Олеся Жураковская, Андрей Исаенко собирают деньги на лечение Андрея.

Реквизиты для финансовой помощи по ссылке.

Кроме того, друзья и коллеги актера просят приезжать к нему в гости, потому что "поддержка это самое ценное".

Андрей Валенский нуждается в помощи на лечение (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

Краткая биография Андрея Валенского

Андрей окончил театральное отделение Харьковского университета искусств, получив специальность актера театра и кино.

В его творческом арсенале более 50-ти ролей в кино и сериалах, а также выступления на сценах театра им. Тараса Шевченко в Харькове, театр им. Леси Украинки и театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра в Киеве.

Андрей Валенский (фото: instagram.com/andreivalenski)

В 2023 году мужчина взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от оккупантов.