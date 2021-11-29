Концлагерь для ребенка: в Кривом Роге мать заморила голодом 15-летнюю дочь

В Кривом Роге женщина фактически заморила голодом свою 15-летнюю дочь. Девочка весила всего 9 килограмм и практически не ходила, когда ее обнаружили сотрудники социальных служб.
Детали резонансного дела сообщили в программе "Чрезвычайные новости".
15-летнюю Богдану обнаружили случайно. Девочка жила в полной антисанитарии, в ее кровати не было даже одеяла.
Она не ходит и не разговаривает. И до такого состояния ребенка с серьезными заболеваниями довела родная мать.
Оказалось, что у 15-летней Богданы синдром Дауна и ДЦП. Последние пять лет ребенок постоянно голодал.
В доме за долги были отключены свет и газ. А жила семья на социальные выплаты. Девочка с инвалидностью почти постоянно находилась в кровати и ходила под себя.
Как рассказали соседи, ни 47-летняя мать, ни старшая сестра Богданы нигде не работали. Единственный доход для всей семьи были выплаты по инвалидности.
Работники социальных служб неоднократно обращались к матери с просьбой поместить девочку в специализированное учреждение. Однако женщина категорически отказывалась.
В феврале ребенка забрали из семьи и поместили в специальное учреждение. А на мать, которая совершенно не заботилась о девочке, завели дело.
Врачи были шокированы состоянием ребенка и говорят, что ее состояние могло быть намного лучше, если бы мама о ней заботилась. Девочке нужно хорошее питание, массажи, консультации врачей.
Досудебное расследование уже закончено и дело передали в Ингулецкий суд. Слушание должно состояться 9 декабря. Матери, которая не выполняла свои родительские обязанности, грозит до 5 лет лишения свободы.
В Кривом Роге мать заморила голодом свою дочь
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