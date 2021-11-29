Концтабір для дитини: у Кривому Розі мати заморила голодом 15-річну доньку

15-річну Богдану виявили випадково. Дівчинка жила в повній антисанітарії, в її ліжку не було навіть ковдри.

Вона не ходить і не розмовляє. І до такого стану дитину з серйозними захворюваннями довела рідна мати.

Виявилося, що у 15-річної Богдани синдром Дауна і ДЦП. Останні п'ять років дитина постійно голодувала.

У будинку за борги були відключені світло і газ. А жила сім'я на соціальні виплати. Дівчинка з інвалідністю майже постійно перебувала в ліжку і ходила під себе.

Як розповіли сусіди, ні 47-річна мати, ні старша сестра Богдани ніде не працювали. Єдиний дохід для всієї родини були виплати по інвалідності.

Працівники соціальних служб неодноразово зверталися до матері з проханням помістити дівчинку в спеціалізований заклад. Однак жінка категорично відмовлялася.

У лютому дитину забрали з сім'ї та помістили в спеціальний заклад. А на матір, яка абсолютно не дбала про дівчинку, завели справу.

Лікарі були шоковані станом дитини та кажуть, що її стан міг бути набагато кращим, якби мама про неї дбала. Дівчинці потрібно хороше харчування, масажі, консультації лікарів.

Досудове розслідування вже закінчено і справу передали до Інгулецького суду. Слухання має відбутися 9 грудня. Матері, яка не виконувала свої батьківські обов'язки, загрожує до 5 років позбавлення волі.

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