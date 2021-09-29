На концерты - только с сертификатом или ПЦР: в Киеве начали действовать жесткие нормы

В Украине на всей территории страны сейчас действуют усиленные карантинные ограничения. Поэтому, чтобы попасть на концерт любимой группы в Киеве нужен ПЦР-тест или сертификат о прививке от коронавируса.

Об этом сообщили на странице музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Так, чтобы поклонники попали на концерт, то они должны предъявить один из перечисленных ниже документов:

Отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который проведен не более чем за 72 часа до времени проведения мероприятия;

Документ, подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации;

Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19;

Как известно, правительство продлило карантин в Украине до 31 декабря 2021 года.

Общие рекомендации по профилактике COVID-19: