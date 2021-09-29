На концерты - только с сертификатом или ПЦР: в Киеве начали действовать жесткие нормы

В Украине на всей территории страны сейчас действуют усиленные карантинные ограничения. Поэтому, чтобы попасть на концерт любимой группы в Киеве нужен ПЦР-тест или сертификат о прививке от коронавируса.
Об этом сообщили на странице музыкального фестиваля Atlas Weekend.
Так, чтобы поклонники попали на концерт, то они должны предъявить один из перечисленных ниже документов:
Как известно, правительство продлило карантин в Украине до 31 декабря 2021 года.
Общие рекомендации по профилактике COVID-19:
Ранее мы сообщали, какие типы вакцин от коронавируса используют в Украине. В частности, украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.
Также мы писали, что назвали дату, когда в Украине прогнозируют увеличение больных COVID - 19 до 10 тысяч в день.