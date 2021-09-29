На концерти - лише з сертифікатом чи ПЛР: у Києві почали діяти жорсткі норми

В Україні на всій території країни зараз діють посилені карантинні обмеження. Тому, аби потрапити на концерт улюбленого гурту у Києві потрібен ПЛР-тест або сертифікат про щеплення від коронавірусу.

Про це повідомили на сторінці музичного фестивалю Atlas Weekend.

Так, щоб шанувальники потрапили на концерт, то вони мають пред'явити один із перелічених нижче документів:

Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу;

Документ, що підтверджує отримання повного або часткового курсу вакцинації;

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19;

Як відомо, Уряд продовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року.

Загальні рекомендації щодо профілактики COVID-19: