На концерти - лише з сертифікатом чи ПЛР: у Києві почали діяти жорсткі норми

В Україні на всій території країни зараз діють посилені карантинні обмеження. Тому, аби потрапити на концерт улюбленого гурту у Києві потрібен ПЛР-тест або сертифікат про щеплення від коронавірусу.
Про це повідомили на сторінці музичного фестивалю Atlas Weekend.
Так, щоб шанувальники потрапили на концерт, то вони мають пред'явити один із перелічених нижче документів:
Як відомо, Уряд продовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року.
Загальні рекомендації щодо профілактики COVID-19:
Раніше ми повідомляли, які типи вакцин від коронавірусу використовують в Україні. Зокрема, українці можуть скористатися векторною, інактивованою та мРНК-вакциною.
Також ми писали, що назвали дату, коли в Україні прогнозують збільшення хворих COVID-19 до 10 тисяч на день.