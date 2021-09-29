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На концерты - только с сертификатом или ПЦР: в Киеве начали действовать жесткие нормы

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Среда 29 сентября 2021 20:58
На концерты - только с сертификатом или ПЦР: в Киеве начали действовать жесткие нормы Концерты можно посетить только с сертификатом вакцинации (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине на всей территории страны сейчас действуют усиленные карантинные ограничения. Поэтому, чтобы попасть на концерт любимой группы в Киеве нужен ПЦР-тест или сертификат о прививке от коронавируса.

Об этом сообщили на странице музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Так, чтобы поклонники попали на концерт, то они должны предъявить один из перечисленных ниже документов:

  • Отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который проведен не более чем за 72 часа до времени проведения мероприятия;
  • Документ, подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации;
  • Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19;

Как известно, правительство продлило карантин в Украине до 31 декабря 2021 года.

Общие рекомендации по профилактике COVID-19:

  • следует мыть руки с мылом не менее 20 секунд;
  • не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта;
  • если заболели - оставайтесь дома;
  • нужно чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот, нос салфетками;
  • регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
  • с людьми держите дистанцию в 1,5 метра, особенно с теми, кто имеет симптомы респираторного заболевания.

Ранее мы сообщали, какие типы вакцин от коронавируса используют в Украине. В частности, украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.

Также мы писали, что назвали дату, когда в Украине прогнозируют увеличение больных COVID - 19 до 10 тысяч в день.

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