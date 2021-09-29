На концерты - только с сертификатом или ПЦР: в Киеве начали действовать жесткие нормы
В Украине на всей территории страны сейчас действуют усиленные карантинные ограничения. Поэтому, чтобы попасть на концерт любимой группы в Киеве нужен ПЦР-тест или сертификат о прививке от коронавируса.
Об этом сообщили на странице музыкального фестиваля Atlas Weekend.
Так, чтобы поклонники попали на концерт, то они должны предъявить один из перечисленных ниже документов:
- Отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который проведен не более чем за 72 часа до времени проведения мероприятия;
- Документ, подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации;
- Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19;
Как известно, правительство продлило карантин в Украине до 31 декабря 2021 года.
Общие рекомендации по профилактике COVID-19:
- следует мыть руки с мылом не менее 20 секунд;
- не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта;
- если заболели - оставайтесь дома;
- нужно чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот, нос салфетками;
- регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
- с людьми держите дистанцию в 1,5 метра, особенно с теми, кто имеет симптомы респираторного заболевания.
Ранее мы сообщали, какие типы вакцин от коронавируса используют в Украине. В частности, украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной.
Также мы писали, что назвали дату, когда в Украине прогнозируют увеличение больных COVID - 19 до 10 тысяч в день.