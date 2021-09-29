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На концерти - лише з сертифікатом чи ПЛР: у Києві почали діяти жорсткі норми

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Середа 29 вересня 2021 20:58
На концерти - лише з сертифікатом чи ПЛР: у Києві почали діяти жорсткі норми Концерти можна відвідати лише з сертифікатом вакцинації (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на всій території країни зараз діють посилені карантинні обмеження. Тому, аби потрапити на концерт улюбленого гурту у Києві потрібен ПЛР-тест або сертифікат про щеплення від коронавірусу.

Про це повідомили на сторінці музичного фестивалю Atlas Weekend.

Так, щоб шанувальники потрапили на концерт, то вони мають пред'явити один із перелічених нижче документів:

  • Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу;
  • Документ, що підтверджує отримання повного або часткового курсу вакцинації;
  • Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19;

Як відомо, Уряд продовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року.

Загальні рекомендації щодо профілактики COVID-19:

  • слід мити руки з милом не менш ніж 20 секунд;
  • не торкайтеся брудними руками очей, носа та рота;
  • якщо захворіли - залишайтеся вдома;
  • потрібно чхати та кашляти у згин ліктя або прикривати рот, ніс серветками;
  • регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні;
  • з людьми тримайте дистанцію в 1,5 метри, особливо з тими, хто має симптоми респіраторного захворювання.

Раніше ми повідомляли, які типи вакцин від коронавірусу використовують в Україні. Зокрема, українці можуть скористатися векторною, інактивованою та мРНК-вакциною.

Також ми писали, що назвали дату, коли в Україні прогнозують збільшення хворих COVID-19 до 10 тисяч на день.

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