На концерті відомої української співачки трапилася трагедія: що відомо

Що відомо

Артистка виклала stories про те, що під час її виступу сталася "велика трагедія".

Про що йде мова - вона не повідомила, однак зазначила, що поки не готова коментувати ситуацію.

"Сьогодні (25 березня – прим. ред.) сталася велика трагедія в мене на концерті в Трускавці...На цей момент без коментарів", - написала співачка.

Анастасія Приходько повідомила про трагедію на її концерті (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Тим часом видання RegioNews повідомило, що на початку концерту Приходько раптово помер її менеджер просто в глядацькому залі.

На той момент знаменитість встигла виконати лише перші три пісні.