На концерті відомої української співачки трапилася трагедія: що відомо

На концерті української співачки Анастасії Приходько, який відбувся 25 березня у Трускавці, сталася трагедія.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Артистка виклала stories про те, що під час її виступу сталася "велика трагедія".
Про що йде мова - вона не повідомила, однак зазначила, що поки не готова коментувати ситуацію.
"Сьогодні (25 березня – прим. ред.) сталася велика трагедія в мене на концерті в Трускавці...На цей момент без коментарів", - написала співачка.
Анастасія Приходько повідомила про трагедію на її концерті (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Тим часом видання RegioNews повідомило, що на початку концерту Приходько раптово помер її менеджер просто в глядацькому залі.
На той момент знаменитість встигла виконати лише перші три пісні.
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