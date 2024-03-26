UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На концерті відомої української співачки трапилася трагедія: що відомо

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Іванна Пашкевич

На концерті української співачки Анастасії Приходько, який відбувся 25 березня у Трускавці, сталася трагедія.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Що відомо

Артистка виклала stories про те, що під час її виступу сталася "велика трагедія".

Про що йде мова - вона не повідомила, однак зазначила, що поки не готова коментувати ситуацію.

"Сьогодні (25 березня – прим. ред.) сталася велика трагедія в мене на концерті в Трускавці...На цей момент без коментарів", - написала співачка.

Анастасія Приходько повідомила про трагедію на її концерті (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Тим часом видання RegioNews повідомило, що на початку концерту Приходько раптово помер її менеджер просто в глядацькому залі.

На той момент знаменитість встигла виконати лише перші три пісні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анастасія ПриходькоЗірки шоу-бізнесу