Співачка-путіністка з України задонатила понад 10 тисяч доларів жертвам теракту в "Крокус сіті Хол"

Анна Асті, яка народилась та розпочала свою успішну кар’єру в Україні, а потім зрадила рідну країну та переїхала за великими грошима у Росію, задонатила велику суму грошей жертвам від теракту у "Крокус Холі".

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал співачки.

Анна Асті задонатила велику суму постраждалим від теракту у Крокус Холі

Колись популярна в Україні співачка Анна Асті повідомила, що перерахувала через свій фонд "Фенікс" понад 10 тисяч доларів у "Російський Червоний Хрест" на допомогу сім'ям загиблих та постраждалих під час теракту в торговельному центрі "Крокус сіті Хол" у Москві.

Нагадаємо, що у цьому злочині росіяни нахабно намагалися звинуватити Україну, і про це казав сам Володимир Зеленський у відеозверненні.

Тим часом уродженка України, яка без докорів сумління співає для росіян та мовчить про воєнні злочини росіян, вона піклується про життя тих, хто потенційно може стати вбивцями нашого народу та висловлює свої "щирі співчуття".

"Відбулася страшна трагедія, і ми розуміємо, як важливо надати підтримку тим, кого торкнулося", - написала зрадниця Асті.

Також фонд співачки має гарячу лінію для тих, кому потрібна допомога.

Артистка, яка за весь період повномасштабної війни Росії в Україні жодного разу не висловила своєї підтримки українцям та навіть не думала донатити, закликала своїх шанувальників також перераховувати гроші на підтримку постраждалих у теракті в "Крокус Холі".

"Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються з нас самих", - цинічно прокоментувала Анна.

Зрадниця Анна Асті перерахувала велику суму грошей постраждалим у "Крокус Холі" (фото: t.me/anna_asti)