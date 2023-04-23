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На концерті Noize MC у Молдові охоронці кидалися на прапори України: артист зупинив шоу (відео)

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Кишинів, Молдова, Неділя 23 квітня 2023 22:42
На концерті Noize MC у Молдові охоронці кидалися на прапори України: артист зупинив шоу (відео) Колаж РБК-Україна: у Кишиневі на шоу Noize MC охоронці відбирали у глядачів українські прапори
Автор: Володимир Костирін

У Кишиневі на концерті російського музиканта Noize MC (Іван Алексєєв), який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засудив загарбницьку війну Кремля і виїхав з країни-агресора, охоронці в клубі грубо відбирали у відвідувачів українські прапори.

Відео такої поведінки сек'юріті на концерті музиканта у столиці Молдови опубліковано у Telegram-каналі "Кишинів у темі".

На кадрах, знятих глядачами шоу, видно, як охоронці вилучали синьо-жовті прапори під час виступу Noize MC. Так, організатори шоу забороняли приносити на захід будь-які прапори "з міркувань безпеки".

Коли один із представників сек'юріті помітив, як дівчина дістала державний стяг України та розгорнула перед собою, він безцеремонно і грубо став намагатися висмикнути полотнище у неї з рук. Глядачка протестувала, проте охоронець не став її слухати, вириваючи прапор.

До речі, це відбувалося в той момент, коли Noize MC виконував україномовну пісню.

Крім того, охоронці скрутили ще одного чоловіка з натовпу глядачів, який знімав брутальні дії сек'юріті на мобільник.

Люди стали обурюватися, і в результаті артист зі сцени вимагав повернути прапор - попередивши, що в іншому випадку далі шоу проводити він не стане.

"Забрали прапор? Повертайте прапор! Поки прапор не повернеться, ми не продовжуватимемо концерт. Ми чекаємо" - заявив Noize MC.

Під час виступу глядачі також кричали "Слава Україні!" і "Героям слава!", "Ні війні!", а також звучали відомі висловлювання про російського диктатора "Путін - х**ло!"

Нагадаємо, що Noize MC раніше проводив низку благодійних концертів Voices of peace, збирав кошти на допомогу українським військовим і під час виступів відверто критикувати режим Путіна. У РФ співака визнали "іноагентом".

Раніше повідомлялося, що нещодавно відома російська співачка відкрито підтримала Україну під час свого концерту.

А також перед цим ми розповідали, які українські артисти радіють війні на батьківщині.

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