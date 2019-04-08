Контроль за продажей лекарств в интернете ужесточат: что изменится

Фото: Контроль за продажей лекарств (РБК-Украина)

В Украине многие лекарства продаются через интернет, что является незаконным, говорит Роман Исаенко

В Украине множество лекарств продаются бесконтрольно. Одни не имеют для этого разрешений, другие продают лекарства плохого качества. Также в этой сфере есть много других проблем. Кроме того, в Украине также реализуют множество лекарств, которые не имеют доказанной эффективности.

Контроль за незаконной продажей лекарств нужно ужесточить. Такое мнение высказал Роман Исаенко, глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы – ред.) в интервью изданию "Еженедельник АПТЕКА". Одной из ключевых проблем фармацевтического рынка Роман Исаенко называет интернет-торговлю, которая процветает в Украине. Также есть значительный объем теневого рынка, говорит он.

"Гослекслужба получает информацию о значительном объеме теневого рынка фармацевтических препаратов. К тому же, процветает интернет-торговля. Через интернет-аптеки можно купить любое лекарство, часто неизвестного происхождения", - пояснил Исаенко.

Роман Исаенко добавил, что сейчас совместно с Минздравом Украины Гослекслужба усиливает работу в этом направлении.

В частности, налаживают обратную связь со всеми участниками процесса обращения лекарственных средств – от владельца регистрационного удостоверения до потребителя.

Фото: Купить лекарство в интернете сейчас может кто угодно (pixabay.com)

По его словам, каждый желающий всегда может написать сообщение на Facebook-страницу службы, чтобы сообщить о любых нарушениях. Сообщения читает лично руководитель учреждения. Также по всей Украине должны разместить информацию о том, куда обращаться в случае нарушений.

Он также дал объяснения, как будут влиять на дистанционную торговлю и интернет-торговлю лекарствами. По его словам, есть те лицензиаты, которые с помощью своих сайтов дают возможность заказать лекарства и потом получить их в аптеке, что является абсолютно законным. С другой стороны, есть лицензиаты, которые продают лекарства напрямую через интернет и доставляют их пациенту.

"Есть сайты, которые не имеют отношения к лицензиатам, но через них можно заказать и купить любой препарат, в том числе - не зарегистрированный в Украине, с доставкой в любую точку страны", - пояснил Исаенко.

По его словам, в интернете сейчас есть очень много сайтов интернет-аптек, которые не только лишь заказ того или иного препарата, но и обещают его доставить покупателю.

Фото: Продажа лекарств в интернете и доставка их покупателю в Украине незаконна (pixabay.com)

"Интернет-торговля - это нарушение Лицензионных условий, и Гослекслужба будет действовать согласно законодательству", - пояснил он в интервью изданию.

По словам Романа Исаенко, нередко для того, чтобы доставить лекарства покупателю, продавцы прибегают к разным схемам. Но это часто нарушает нормы перевозки лекарств, из-за чего может снижаться их качество. Соответственно, неизвестно, как эти лекарства будут действовать на организм.

"Я лично видел автомобиль с рекламным слоганом "Доставка лекарств". Могу предположить, что такая курьерская доставка формируется утром и сразу для нескольких заказчиков", - говорит он.

В таких случаях об обеспечении температурного режима речь вообще не идет, говорит председатель Гослекслужбы.

"А если этот автомобиль будет стоять на солнце в летнюю жару, что будет с лекарствами, которые находятся в нем? То есть граждане тоже должны оценивать риски - нужен ли им препарат, который доставляется таким образом", - добавил он.

Кроме того, по его мнению, введение дистанционной продажи нивелирует роль аптечного работника в системе здравоохранения.

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